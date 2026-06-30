Железный занавес 2.0? Россия закрывает пограничные переходы с странами НАТО

Страна-агрессор Россия с 1 июля закрывает несколько железнодорожных пограничных переходов с государствами-членами НАТО – Финляндией, Латвией и Эстонией. Утверждается, что эти меры носят временный характер, а причина таких шагов не указана.

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Об этом стало известно 30 июня из распоряжения правительства РФ. В нем приказывается приостановить с 1 июля передвижение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных ее участках.

Перечень железнодорожных пунктов пропуска, через которые временно приостанавливается движение

Российско-финляндский участок государственной границы:

– Выборг (Ленинградская область);

– Вяртсиля (Республика Карелия);

– Люття (Республика Карелия);

– Санкт-Петербург-Финляндский (г. Санкт-Петербург);

– Светогорск (Ленинградская область).

Российско-эстонский участок государственной границы:

– Печоры-Псковские (Псковская область).

Российско-латвийский участок государственной границы:

– Пыталово (Псковская область).

Министерству иностранных дел России было поручено проинформировать Финляндскую Республику, Эстонскую Республику и Латвийскую Республику о принятом решении.

Медиа отмечают, что последние два года работали только переходы в Печорах и Пыталово. Граница с Финляндией закрыта по решению финских властей.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва депортировала россиянина, который незаконно пересек границу страны и, отбывая наказание за это, просил о предоставлении убежища. Ему отказали и отправили в Калининград – по некоторым данным, речь идет об оккупанте-дезертире, сбежавшем с войны против Украины.

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