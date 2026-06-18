Литва депортировала в Калининград российского дезертира: сбежал с войны в Украине

Литва депортировала россиянина, который незаконно пересек границу страны и, отбывая наказание за это, просил о предоставлении убежище. Ему отказали и отправили в Калининград – по некоторым данным, речь идет об оккупанте-дезертире, сбежавшем с войны против Украины.

Видео дня

Медиа о правах человека в России "Слово защите" утверждает, что молодой человек якобы бежал в Литву, покинув зону боевых действий (точные сроки не приводятся). У него не было загранпаспорта, и он подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ. 15 июня 2026 года состоялась его депортация.

Что сообщили официально

В Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT) поделились подробностями этой новости: в ведомстве уточнили, что на самом деле мужчина нелегально попал в Литву с территории РФ 29 декабря 2025 года. Об этом пишет портал LRT.

За правонарушение (незаконное пересечение государственной границы) литовский суд, доказав вину мужчины, назначил наказание в виде четырех месяцев и 20 дней лишения свободы.

Почти весь этот срок обвиняемый провел под стражей до суда, поэтому в местах лишения свободы он провел еще около месяца и 19 мая 2026-го вышел из тюрьмы (в срок наказания было зачтено время ареста).

Отметим, что гражданин РФ попросил убежища, когда уже находился за решеткой. "С момента задержания в конце декабря до подачи прошения об убежище прошло четыре месяца", – сообщил представитель VSAT.

После освобождения россиянин находился в Центре регистрации иностранцев. Через два дня по решению суда его вновь поместили под стражу до второй половины августа, а рассмотрение его ходатайства продолжил Департамент миграции.

Мужчина не дождался решения. 1 июня он добровольно отказался от дальнейшего рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища и заявил о желании вернуться в Россию. 15 июня его передали российской стороне на пограничном переходе.

"Он не выразил желания обжаловать решение, со всем согласился, его все устраивало, и он согласился вернуться обратно в Россию", – утверждают литовские пограничники.

В то же время в VSAT подчеркнули, что не располагают информацией о том, был ли депортированый военнослужащим и воевал ли против Украины. "Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", – так прокомментировал сотрудник Службы охраны госграницы вопрос о том, идет ли речь о российском дезертире.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале июня более 1000 американских военнослужащих и их оборудование начали выводить из Литвы в рамках ротации. Планируется, что их заменят другие военные, но точный срок еще не известен.

– Балтийские страны готовы усилить роль в обеспечении безопасности НАТО и принять дополнительные американские войска на своей территории. Это может стать следствием планов США по сокращению военного присутствия в Германии. В Латвии и Литве заявляют, что рассматривают такое размещение как важный фактор сдерживания Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!