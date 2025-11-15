Зарево и огонь: в Рязани прогремели мощные взрывы в районе НПЗ. Фото

В ночь на 15 ноября в российской Рязани прозвучали мощные взрывы. Местные жители жаловались на массированную атаку дронов на Рязанский НПЗ.

Пока рязанские паблики бравурно сообщали, что "основная масса целей отбита", жители города считали прилеты и любовались на зарево от пожара в районе важного для РФ предприятия. Об атаке пишет, в частности, независимое российское издание ASTRA.

Что известно

О том, что неизвестные добрые дроны навестили Рязань, в местных Telegram-каналах писали около 03:30 ночи по киевскому времени.

"Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идёт работа ПВО и средств подавления", – заявлял один из пабликов.

После 5 часов утра этот же канал заявил об "единичных БпЛА" в небе над Рязанской областью.

"Один БПЛА, летевший над Рязанью, был потерян с радаров и, предположительно, проследовал транзитом. Над регионом остались единичные БПЛА, основная масса целей отбита. Режим тревоги сохранится ориентировочно до 7-8 утра. Сохраняйте меры предосторожности до сигнала "Отбой", – отмечалось в сообщении, опубликованном в 05:15 по Киеву.

Попутно канал призвал россиян не собирать на память обломки дронов и не снимать видео с мест атаки.

Последнему призыву россияне не вняли: в сети появилось множество видео, зафиксировавших как попытки российской ПВО сбить летящие в небе БпЛА, так и их "приземление" в районе Рязанского НПЗ, а также вспыхнувший на его территории пожар.

"Ночью БПЛА атаковали Рязань. Местные жители сообщают, что под ударом оказался местный НПЗ", – пишет ASTRA.

В соцсетях жители Рязани делились наблюдениями: они насчитали не менее 10 взрывов.

В российском минобороны уже традиционно в утреннем сообщении "сбили" все. Там отчитались о 25 "перехваченных и уничтоженных" дронах над Рязанской областью. Всего же сбить якобы удалось 64 БпЛА.

О "25 сбитых дронах" написал утром и губернатор Рязанской области Павел Малков. Правда, в отличие от минобороны РФ и местных Z-пабликов, "отбивших" атаку, он был вынужден признать "возгорание на территории одного предприятия". Причиной, конечно же, были указаны "обломки".

"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", – написал чиновник.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен на территории Южного промышленного узла в Рязани. Принадлежит Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру государственной корпорации "Роснефть".

Заявленный максимально возможный объём обработки НПЗ составляет 17—18 миллионов тонн нефти. Обработка нефти происходит в основном методом каталитического крекинга и висбрекинга. В 2015 и 2016 году объём обработки составил 16 и 15,35 млн тонн соответственно. Согласно заявлению на сайте Роснефти, на предприятии проводится модернизация установок.

После начала полномасштабной агрессии РФ, это предприятие уже не раз оказывалось мишенью для украинских дронов. Завод был атакован Силами обороны 13 марта и 1 мая 2024 года, а также 23 и 26 января, 2 августа, 5 сентября и 23 октября 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, по данным Reuters, Саратовский НПЗ прекратил работу после атак украинских дронов. Вследствие атаки 11 ноября он приостановил первичную переработку нефти. Работа может остаться парализованной до конца месяца.