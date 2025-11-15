Саратовский НПЗ прекратил переработку нефти после атак украинских дронов – Reuters

Саратовский нефтеперерабатывающий завод страны-агрессора России после того, как 11 ноября по нему ударили украинские дроны, приостановил первичную переработку нефти. Работа может остаться парализованной до конца месяца.

Видео дня

Об этом 14 ноября заявило агентство Reuters. Оно ссылается на двух неназванных источников в отрасли.

"Украина усилила атаки беспилотников на глубине территории России, стремясь вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и трубопроводы, а также лишить Москву крупнейшего источника финансирования войны", – отметили журналисты.

Вероятно, на заводе в Саратове повреждена установка первичной переработки нефти (ЭЛД-6) – единственная на объекте. Ее номинальная суточная мощность составляет около 20 000 тонн (147 000 баррелей) нефти.

Взрывы в районе Саратовского НПЗ звучали во вторник, а также в пятницу.

Губернатор Саратовской области жаловался на БПЛА Сил обороны, но отчитывался о работе российской противовоздушной обороны.

По данным источников и размещенному в социальных сетях видео, попадания были, и на НПЗ загорелся большой резервуар.

Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтверждал поражение указанного НПЗ.

В 2024 году Саратовский нефтезавод переработал 5,8 млн тонн нефти (около 2,2% от общероссийского объема) и произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 1,2 млн тонн бензина, 1 млн тонн мазута. В целом предприятие изготовляет более 20 видов нефтепродуктов и обеспечивает потребности российской оккупационной армии.

Как писал OBOZ.UA, в результате удара по Саратову в воскресенье, 2 ноября, на территории нефтеперерабатывающего завода тоже разгорелся пожар. Osint-специалисты предполагали, что что-то вспыхнуло в районе установки АВТ-6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!