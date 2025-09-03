'Замазывай синяки и проси прощения': в России разработали инструкцию для жен военных, которые подвергаются побоям. Фото

В России "герои ВВО", вернувшись домой, терроризируют своих родных, случаи домашнего насилия фиксируют ежедневно. При этом правоохранители реагируют очень неохотно, а власти настойчиво рекомендуют СМИ не освещать эту тему. А жен оккупантов начали учить, как терпеть побои, замаскировать синяки и сидеть молча дома и "не провоцировать" мужа.

Российский центр психологической помощи "Академия коммуникации" выпустил даже специальную памятку "Практические советы для жен военнослужащих". В ней россиянок готовят к возвращению мужей из "СВО".

"Ваш муж-военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним, попробуйте поставить себя на его место", – советуют женам российских военнослужащих.

Также россиянкам советуют не "выносить все на публику", ведь посты в соцсетях "могут разрушить карьеру вашего мужа".

Далее следует еще более дикий совет:

"Если побои не угрожают вашей жизни – терпите, они скоро закончатся."

Также россиянкам советуют "маскировать побои косметическими средствами", но при этом избегать ярких цветов, чтобы не провоцировать мужа на новые вспышки агрессии.

А когда муж в очередной раз распустит руки, то жены должны проанализировать свое поведение, чем они спровоцировали побои и попросить прощения у него.

Напомним, что Россия столкнулась с нашествием преступлений "героев СВО". Теперь "освободители" терроризируют уже своих соотечественников на территории РФ – причем как сослуживцев, так и родственников.Количество тяжких и особо тяжких преступлений растет с каждым днем.

Как сообщал OBOZ.UA:

В российском Владикавказе "ветеран СВО" убил жену и дочь. После нападения "освободитель" попытался покончить с собой, но остался жив и его доставили в больницу.

В Тверской области участник "СВО" изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Задержанный по подозрению в преступлении 34-летний рецидивист ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления и успел повоевать в Украине.

