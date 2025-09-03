УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Замазывай синяки и проси прощения": в России разработали инструкцию для жен военных, которые подвергаются побоям. Фото

Надежда Данищук
Новости России
1 минута
429
'Замазывай синяки и проси прощения': в России разработали инструкцию для жен военных, которые подвергаются побоям. Фото

В России "герои ВВО", вернувшись домой, терроризируют своих родных, случаи домашнего насилия фиксируют ежедневно. При этом правоохранители реагируют очень неохотно, а власти настойчиво рекомендуют СМИ не освещать эту тему. А жен оккупантов начали учить, как терпеть побои, замаскировать синяки и сидеть молча дома и "не провоцировать" мужа.

Видео дня

Российский центр психологической помощи "Академия коммуникации" выпустил даже специальную памятку "Практические советы для жен военнослужащих". В ней россиянок готовят к возвращению мужей из "СВО".

"Ваш муж-военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним, попробуйте поставить себя на его место", – советуют женам российских военнослужащих.

Также россиянкам советуют не "выносить все на публику", ведь посты в соцсетях "могут разрушить карьеру вашего мужа".

Далее следует еще более дикий совет:

"Если побои не угрожают вашей жизни – терпите, они скоро закончатся."

"Замазывай синяки и проси прощения": в России разработали инструкцию для жен военных, которые подвергаются побоям. Фото

Также россиянкам советуют "маскировать побои косметическими средствами", но при этом избегать ярких цветов, чтобы не провоцировать мужа на новые вспышки агрессии.

А когда муж в очередной раз распустит руки, то жены должны проанализировать свое поведение, чем они спровоцировали побои и попросить прощения у него.

Напомним, что Россия столкнулась с нашествием преступлений "героев СВО". Теперь "освободители" терроризируют уже своих соотечественников на территории РФ – причем как сослуживцев, так и родственников.Количество тяжких и особо тяжких преступлений растет с каждым днем.

Как сообщал OBOZ.UA:

В российском Владикавказе "ветеран СВО" убил жену и дочь. После нападения "освободитель" попытался покончить с собой, но остался жив и его доставили в больницу.

В Тверской области участник "СВО" изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Задержанный по подозрению в преступлении 34-летний рецидивист ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления и успел повоевать в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!