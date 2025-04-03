Был помилован Путиным: в России участник 'СВО' изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу. Фото

В Тверской области РФ изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. По подозрению в нападении на ребенка задержали 34-летнего рецидивиста Александра Сергеева, который ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

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Насильник также успел повоевать против Украины, после того как его помиловал диктатор Путин. Об этом пишет Telegram-канал Astra.

До отправки на войну в Украине Сергеев был судим за убийство, изнасилование, кражу и грабеж. Следственный комитет Тверской области заявил, что с задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом официально власти не признаются, что насильник был помиловал и отправлен на войну в Украину.

Тело 13-летней девочки было обнаружено через неделю после ее исчезновения недалеко от села Рязаново. 21 марта, около 17:00, Виолетта покинула дом и отправилась к своей подруге в село Петровское, находящееся в шести километрах от ее дома. Однако до села девочка так и не добралась.

Спустя неделю стало известно, что девочка стала жертвой жестокого убийства. Тело ребенка обнаружили на территории садоводческого товарищества "Ручеек" в Калининском округе, расположенном примерно в 11,3 километрах к северо-востоку от села Рязаново.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими украинцами и совершении военных преступлений. Захватчики похитили и пытали мать украинского правоохранителя, а один из них еще систематически насиловал женщину.

Ранее сообщалось, что российского убийцу Ивана Россомахина, которого выпустили из тюрьмы воевать в Украине, а затем посадили за убийство пожилой россиянки, второй раз освободили от отбывания наказания. Он вернулся на войну в Украину, а родственники убитой женщины собираются уехать из страны-агрессора или скрываться, потому что боятся мести от убийцы.

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