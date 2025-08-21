В российском Орле женщина на кладбище сорвала съемку пропагандистского сюжета о "жертвах спецоперации" – убитых в Украине российских оккупантах. Увидев камеры, женщина подошла к съемочной группе и пожаловалась на потери захватчиков.

Видео дня

Об этом рассказал российский оппозиционный канал "Дождь", однако он почему-то показал сокращенную версию того, что произошло на кладбище. Ниже предлагаем вам полную версию того, что сняли, но не дали в эфир российские пропагандисты.

"Зачем в эту войну ввязался наш Путин? Столько людей погибло. Генофонд теряем, зато приезжают узбеки, киргизы, они не работают, деньги берут неизвестно где", – россиянка жаловалась на все.

Женщина рассказала, что ее родственник тоже в армии оккупантов и уже получил ранения.

Ведущая за кадром повторяет знакомые шаблоны: мол, если бы мы не начали войну, то к нам пришли бы. Однако с женщиной она не спорит, потому что в главном они согласны – Путин якобы не развязал, а ввязался в войну, которую конечно, начал Запад.

Также довольно показательное отношение россиян к другим нациям, упомянутым "узбекам, киргизам" и им подобным.

И только из-за тезиса женщины о бессмысленности "жертв спецоперации" видео не показали российские пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 830 захватчиков из РФ. Также обезвредили 480 единиц их военной техники и вооружения, среди которых более трех сотен дронов. Таким образом, по состоянию на 21 августа общие потери личного состава армии РФ составляют 1 073 530 оккупантов.

Кстати, во время удара по российской колонне в Курской области РФ 17 августа Силы обороны тяжело ранили российского генерала Эседуллу Абачева. Однако он оказался не единственной потерей армии РФ в результате этой атаки: всего было ликвидировано почти 40 военнослужащих армии РФ.

