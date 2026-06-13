Z-"военкора", обвинившего Путина во лжи, задержала военная полиция: соратники жалуются, что его могут "обнулить"

Российского Z-блогера Егора Гузенко, который ранее назвал диктатора Владимира Путина лжецом, арестовала военная полиция. До этого он находился в расположении 33-го мотострелкового полка ВС РФ.

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Об этом говорится в сообщении его канала, который вместо него ведут его сторонники. Они предполагают, что Гузенко могут убить.

Что известно

Перед этим Гузенко давал показания в военной прокуратуре. Также сообщается, чтоего забрали из медицинского подразделения, несмотря на то, что ранее он получил травмы.

"Егора арестовала военная полиция 33-го полка, перед этим он дал показания в военную прокуратуру, его могут убить. Забрали из мед.роты несмотря на травмы", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

24 апреля, за три дня до своего исчезновения, Гузенко обвинил Путина во лжи, раскритиковал его за недостаточную, по мнению пропагандиста, решительность в вопросе войны против Украины, неспособность защитить РФ от украинских ударов, "набивание карманов" ифактическое уничтожение российской армии. Также Гузенко не нравились блокировки интернета в России.

Кроме того, Z-блогер неоднократно утверждал, что российские власти, по его мнению, ведут войну неэффективно.

"Российские власти арестовали Гузенко 5 октября 2024 года по обвинению в тяжком преступлении – нападении на полицейского – после его постоянной резкой критики Министерства обороны России и Кремля", – об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

В начале сентября Гузенко снял сразу несколько видео о "предателях, захвативших страну". Его освободили из-под ареста в ноябре того же года – но только для того, чтобы отправить на фронт в составе одного из российских штурмовых подразделений.

8 мая 2026 года появилось сообщение, что командование полка отправило его 27 апреля на штурм, после чего Гузенко больше не выходил на связь. Сообщается , что в штурм он пошел со сломанной ногой.

Как сообщал OBOZ.UA, большие потери российской армии в Украине и невозможность быстро их восполнить теми же контрактниками привели к новому витку преступлений среди командиров. В штурмы отправляют даже тех, кто едва стоит на ногах. Кроме того, пушечным мясом уже становятся и ярые сторонники агрессии, известные в России военные корреспонденты и Z-блогеры.

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