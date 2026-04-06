Вынуждены спать на полу: в России пожаловались на задержку более сотни рейсов из-за атаки украинских БПЛА. Фото

В России зафиксированы массовые задержки авиарейсов из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Пассажиры часами остаются в аэропортах, вынуждены спать прямо на полу и ждать свои рейсы.

Наибольшие задержки наблюдаются в аэропорту Сочи, где ситуация стала критической. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае были введены ограничения на авиаперелеты. Они действовали с 14:00 предыдущего дня до 4:00 понедельника. Из-за этого аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика временно приостановили прием и отправку самолетов.

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Сочи, где всего было задержано 115 рейсов. Часть самолетов не смогла вовремя вылететь или приземлиться, что повлекло значительные сбои в расписании.

Пассажиры сообщают, что ожидание затягивается более чем на 16 часов. Люди стоят в больших очередях в зонах вылета, а некоторые вынуждены ночевать прямо на полу из-за отсутствия свободных мест.

Для части пассажиров, чьи рейсы задерживаются больше всего, организовали трансфер в гостиницы. В то же время некоторые не выдерживают длительного ожидания и самостоятельно покидают аэропорт, возвращаясь к местам проживания.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания зафиксированы на трех объектах. В частности, поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

После ряда мощных взрывов там была слышна вторичная детонация, вспыхнули масштабные пожары.

