'Временные трудности': в Минэнерго России создали штаб для борьбы с дефицитом топлива

Министерство энергетики страны-агрессора России объявило о создании "отраслевого штаба" для поддержания стабильной работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Это произошло на фоне участившихся атак Сил обороны Украины, которые уже привели к дефициту топлива на оккупированных территориях и в регионах РФ.

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В министерству заявили, что в штаб входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Об этом говорится в заявлении ведомства "о ситуации с топливом в южных регионах", которое было опубликовано 8 июня.

Речь идет в первую очередь про оккупированный Россией Крым, в котором полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные. Позже проблемы с топливом начали распространяться и на регионы РФ, которые расположены рядом с полуостровом.

"В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов", – пожаловались в Минэнерго России.

Там заявили, что упомянутый штаб будет работать на постоянной основе, а его задача – обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса РФ.

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Что предшествовало

В конце мая в Крыму были введены ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за ударов Вооруженных сил Украины по трассе Р-280 "Новороссия" – сухопутному коридору на полуостров, – а также по объектам российской нефтепереработки.

Изначально "власти" ограничили отпуск топлива до 20 литров в одни руки и ввели талоны, однако ситуация продолжила ухудшаться. 4 июня назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении свободной продажи бензина за наличные.

А в ночь на 7 июня во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Под атакой оказался Керченский полуостров, в частности населенный пункт Еды-Кую. Поражена Семиколодезянская нефтебаза, которую используют российские оккупационные войска, там вспыхнул пожар.

В регионах России, в частности в Краснодарском крае, продолжают гореть нефтебазы противника. Удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ не прекращаются.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование продолжает искать способы защитить свою логистику на сухопутном коридоре во временно оккупированный Крым. Теперь для доставки топлива по трассе Р-280 россияне намереваются использовать гражданские легковушки и грузовики.

В частности, для обеспечения подразделений оккупационной армии в Украине задействуют конфискованные авто, машины коммунальных служб, "скорой" и почты, а также фургоны, доставлявшие хлеб, другие продукты и медикаменты.

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