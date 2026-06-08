Результаты СВО видны из окна: в Усть-Лабинске до сих пор пылает атакованная дронами нефтебаза. Видео

По состоянию на вечер воскресенья, 7 июня, в Усть-Лабинске (Краснодарский край Российской Федерации) до сих пор пылает атакованная дронами нефтебаза. Результаты так называемой специальной военной операции видны из окна многим местным жителям.

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Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Стоит отметить, что атака украинских дронов на эти объекты состоялась 6 июня.

"Вы только посмотрите какую красоту делают священные БПЛА СОУ. Местные в Усть-Лабинске могут наслаждаться путинским СВО прямо из своих квартир, даже не нужны интернет, МАХ или телевизор. Кадры для валдайских и московских ПВОшников", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В Краснодарском крае РФ 6 июня снова раздавались взрывы. В результате ударов БПЛА мощный пожар вспыхнул в городе Усть-Лабинск.

Кроме того, утром 6 июня украинские дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В Кронштадте атакованы военный порт и местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар, а город закрыли на въезд и выезд. Дым местные жители также наблюдали над Кронштадским морским кадетским военным корпусом, в области также атакован арсенал российского флота и завод по производству подводных вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил ряд результативных операций на территории России. По его словам, под ударом беспилотников оказались нефтеперерабатывающие объекты, арсеналы морского флота и военные базы противника. Украинский лидер подчеркнул: если глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать войну, то украинские дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем.

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