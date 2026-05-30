Аксенов ввел лимит на продажу бензина в оккупированном Крыму: сколько отпускают в одни руки

В оккупированном РФ Крыму ухудшается ситуация с доступностью бензина для населения. С субботы, 30 мая, местная "власть" ограничила объем продажи топлива марки АИ-95.

Теперь такой бензин жители полуострова могут приобрести в объеме не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом 29 мая сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", – написал он.

Согласно с опубликованной таблицей, бензин марки АИ-95 в Крыму за наличные доступен только на нескольких АЗС. На большинстве заправок этот вид топлива либо отсутствует вовсе, либо же им можно заправиться только по талонам.

"Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", – призвал Аксенов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рязани начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате ударов украинских дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

