На территории оккупированного Крыма введены ограничения для водителей на АЗС из-за дефицита горючего. Бензином марки АИ-95 можно будет заправиться только по талонам, а покупать АИ-92 более 20 литров на одно ТС – запрещено (как и заправку в канистры).

О нововведениях сообщил коллаборант, так называемый глава полуострова Сергей Аксенов. Эти правила будут работать уже с воскресенья, 31 мая.

Как жители ВОТ Крыма будут заправлять свои машины

Преступник Аксенов заявил, что выдача бензина АИ-95 будет проводиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, "а также по талонам – без ограничений по объему". На бензоколонках сетей АТАН и ТЭС приобрести топливо без талонов не получится.

"В то же время из-за ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", – предупредил коллаборационист.

Он утверждает, что ситуация может нормализоваться в течение месяца.

Также Аксенов отметил, что так называемая "власть" полуострова обновляет данные о запланированном наличии топлива на АЗС на следующие сутки каждый вечер до 21:00.

Очередь на одной из автозаправок в Ялте:

– Бензин марки АИ-95 в Крыму (Украина) за наличные доступен только на нескольких АЗС. На большинстве заправок этот вид топлива либо отсутствует вовсе, либо же им можно заправиться только с талонами.

– В Рязани (РФ) тоже начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате атаки дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

