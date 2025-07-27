Впервые в истории: Россия отменила главный военно-морской парад ко дню ВМФ

Страна-террорист РФ неожиданно отменила главный военно-морской парад ко дню ВМФ. Это произошло впервые за много лет. Вероятно причиной этого решения стало опасение Кремля относительно безопасности из-за постоянных дроновых атак Украины.

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Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании. Там, в частности, обратили внимание на то, что с 2017 до 2024 года в Санкт-Петербурге происходило это помпезное событие под названием "парад". Оно предусматривало осмотр военных кораблей, некоторые из которых приплывали из других регионов страны-агрессора. Традиционно в нем участвовали корабли и представители других стран.

И хотя в прошлом году парад уменьшили, однако сейчас это впервые, когда его вообще отменили с момента основания в 2017 году.

"Скорее всего некоторые небольшие церемонии в честь праздника состоятся. Потому что День Военно-морского флота остается национальным праздником России", – отметили в разведке.

Что говорят в Кремле

Мероприятие, которое традиционно отмечают в последнее воскресенье июля, отменили из соображений безопасности, ведь она "превыше всего". В то же время по случаю Дня военно-морского флота РФ 27 июля в Санкт-Петербург приехал российский диктатор Владимир Путин. В частности, он посетил Кронштадт.

Об этом сообщил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков в комментарии одному из пропагандистских СМИ.

Что предшествовало

Напомним, что 25 июля стало известно о том, что городской комитет по транспорту завуалировал отмену парада запретом для плавания на маломерных судах в акватории река Нева.

"Мероприятия, посвященные празднованию дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", – говорилось в сообщении властей Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZ.UA, в России из-за угрозы атак БПЛА 27 июля вводили план "Ковер" в Ленинградской области. В аэропорту "Пулково" не принимали и не выпускали самолеты.

Кроме Ленинградской области, план "Ковер" этим утром объявляли в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода, Калуги и Волгограда.

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