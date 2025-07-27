В России в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА вводили план 'Ковер': задержаны около 100 рейсов

В России из-за угрозы атак БпЛА 27 июля вводили план "Ковер" в Ленинградской области. В аэропорту "Пулково" не принимали и не выпускали самолеты.

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Задержаны были более сотни рейсов. Об этом сообщали в "Росавиации" и в российских СМИ.

Что известно

О введении ограничений в "Пулково" в пресс-службе аэропорта объявили в 07:29.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – гласило сообщение.

В "Росавиации" уточнили: причиной ограничений стала "угроза атак БпЛА": в это время жители Ленинградской области жаловались на "звуки взрывов в небе" и сообщали о "работе ПВО".

Российские пропагандисты скрупулезно подсчитывали количество задержанных вылетов/посадок: по данным одного из росСМИ, ограничения привели к задержанию более 100 рейсов.

По состоянию на 11:00 в "Пулково" утверждали, что "на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет".

"В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону. В связи с этим, убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково", – заявили в администрации аэропорта.

А уже спустя 5 минут в "Росавиации" заявили о снятии ограничений.

Кроме Ленинградской области, план "Ковер" этим утром объявляли в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода, Калуги и Волгограда.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Волгоградской области дроны атаковали электроподстанцию. На месте прилета вспыхнул пожар, россияне заявили о "падении обломков".

А в Ставрополе, который атаковали украинские БПЛА, сообщили о попадании в радиозавод "Сигнал".

Поражение этого важного для российской оборонки предприятия стало результатом работы операторов дронов СБУ.

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