Без кораблей и салюта: в Петербурге отменили праздничный парад на день ВМФ России

В России отменили главный военно-морской парад, посвященный празднованию "дня ВМФ РФ", который традиционно должен был состояться в Санкт-Петербурге. Такое решение приняли "из соображений безопасности", опасаясь атаки украинских дронов.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на объявление городского комитета по транспорту. Впоследствии комитет завуалировал отмену парада запретом для плавания на маломерных судах в акватории река Нева.

"Мероприятия, посвященные празднованию дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", – говорится в сообщении властей Санкт-Петербурга.

Причина отмены праздничных мероприятий не называется, но местные СМИ уточнили, что речь идет о соображениях безопасности.

Праздничный концерт не отменили, однако его перенесли из Петербурга в Кронштадт. Он должен состояться на Якорной площади в воскресенье, 27 июля, и продлится целый день.

Интересно, что спустя некоторое время Петербургский комитет по транспорту отредактировал сообщение об отмене парада кораблей. В объявлении оставили лишь информацию об "ограничениях и запретах для плавания на маломерных судах, действующих для обеспечения безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, из-за атаки беспилотников на РФ в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" ввели временные ограничения и задержали ряд авиарейсов. Он является одной из крупнейших воздушных гаваней страны-агрессора.