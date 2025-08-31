Возле "дворца Путина" под Геленджиком четыре дня тушили пожар, возникший из-за БпЛА

Под Геленджиком в Краснодарском крае РФ потушили пожар, который возник в результате падения украинского дрона в нескольких километрах от "дворца Путина". С огнем боролись более 500 человек, было привлечено более 100 единиц техники.

Пожар из-за падения БПЛА продолжался четыре дня. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Пожар возле "дворца Путина" тушили четыре дня

"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали более 100 единиц техники, в том числе самолеты БЭ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", – написал он.

Для борьбы с огнем привлекли сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеров.

Что предшествовало

В ночь на 28 августа во время дроновой атаки на Россию один из беспилотников упал неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Краснодарском крае. Упавший БПЛА спровоцировал пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике – в 10 км по прямой от путинского дворца.

Огонь охватил десятки тысяч квадратных метров лесных насаждений и отрезал от "большой земли" более 20 россиян.

Кроме этого, Путин на фоне роста количества атак украинских беспилотников на побережье Краснодарского края РФ практически перестал летать в Сочи. Свою официальную резиденцию "Бочаров ручей" он последний раз посещал в марте 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, показал кадры съемки интерьера дворца диктатора Владимира Путина под Геленджиком. Судя по ним, в имении главы Кремля среди предметов роскоши есть трон, личная часовня и аквадискотека.

В 2021 году Навальный опубликовал расследование о дворце Путина на мысе Идокопас под Геленджиком. Здание возвели в 2005-2010 годах. Расследование вызвало настоящий ажиотаж в РФ, а биограф диктатора назвал особняк "подарком от олигархов".

В Кремле неоднократно комментировали расследование Навального, утверждая, что особняк не принадлежит Путину.

