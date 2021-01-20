Роскошный дворец Путина вызвал волну мемов о "шесте для Кабаевой" и комнате с грязью

Расследование оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце президента России Владимира Путина в Геленджике вызвало ажиотаж в сети.

Кадры, опубликованные арестованным российским политиком, стали материалами для множества мемов, а впечатляющая дороговизна особняка Путина – поводом для едких шуток. В частности, волна постов о дворце главы РФ появилась в социальной сети Twitter.

Напомним, шикарный дом площадью 17 691 кв. м расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Навальный назвал его "целым городом, а скорее королевством".

По площади территория сравнима с 39 княжествами Монако, а его стоимость Фонд борьбы с коррупцией оценил в 100 миллиардов рублей.

Особое внимание пользователей привлекла комната-"склад грязи" в 18 кв. м, а также кальянная со сценой и шестом. В Twitter появилась серия коллажей, на одном из которых на сцену возле шеста "поставили" гимнастку Алину Кабаеву, которой приписывают роман с Путиным.

Более детально о дворце Путина можно почитать тут.

Предлагаем посмотреть самые яркие Twitter-посты о роскошном особняке главы РФ:

Напомним, в сети сравнили фотографии купания Путина на Крещение в 2018-м и в 2021 году. На новом снимке видно, что глава РФ набрал вес.

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