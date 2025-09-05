В то время, как правитель тоталитарной Российской Федерации Путин везде рассказывает, что Украина уже проиграла Москве, и призывает ее к капитуляции, наши союзники на Западе придерживаются противоположного мнения. Так британский адмирал Тони Радакин, который до этой недели был начальником штаба обороны, сделал интересное сравнение. Адмирал Тони Радакин очень точно подметил, что прогресс российского диктатора, с момента вторжения в Украину в 2022 году, был медленнее, чем у улитки.

Варто звернути увагу на те, що його визначення "успіхів Російської Федерації в Україні прозвучало через день після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив Дональда Трампа, що російському президенту "не можна довіряти", оскільки спроби припинити конфлікт затягуються.

Виступаючи сьогодні вранці в програмі Today на радіостанції Radio 4, адмірал Тоні Радакін перерахував причини, чому рішення Путіна вдертися до свого сусіда принесло зворотний ефект.

Адмірал наголосив на тому, що "Ця війна стала катастрофою для Росії. Путін хотів зменшення НАТО, але НАТО збільшилося. Ми виросли з 30 до 32 країн. Путін спочатку думав, що підкорить Україну за лічені дні, якщо не тижні. Це явно не так".

Далі адмірал Тоні Радакін зазначив: "Це поверховий опис, але він справді важливий. Якби равлик почав рухатися з Ростова-на-Дону в Росії 24 лютого 2022 року, то зараз він би вже перетнув всю Україну, а тепер був би на півдорозі до Польщі".

Важко знайти більш точну характеристику для "успіхів" путінської "спеціальної операції" в Україні. Адже за умов, коли він може опинитися дуже близько до програшу в Україні, Путін, блефуючи та надуваючи щоки, хоче переконати Захід, а особливо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що в українців немає жодних шансів.

Російський диктатор постійно пересмикує геополітичні карти та запускає в бій своїх придворних пропагандистів, намагаючись створити хибну ілюзію у світової громадськості, що в Україна вже програла. І тому потрібно українців підштовхнути до думки, що поразка є неминучою.

І це відбувається в той час, коли навіть російська еліта змушена визнати, що Російська Федерація зараз перебуває в рецесії. А ціни на елементарні харчові продукти для населення, стали вже для багатьох непідйомними.

Путін говорить одне, але наратив про російську економіку різко змінився з тріумфальних хвастощів до похмурого визнання того, що їхня економіка перебуває у вільному падінні на тлі постійно зростаючої інфляції. А зниження цін на нафту принесло ще більше зневіри у життя пересіяних росіян.

І за такої ситуації Путін, блефуючи і підтасовуючи факти, намагається переконати наших західних союзників, що боротьба українців за свої життя та незалежність Української держави не має сенсу, бо Україна вже програла Росії.

Саме тому аналіз британського адмірала Тоні Радакіна можна вважати великим проривом в розумінні ситуації західними військовими та політиками. Оскільки російський равлик безнадійно забуксував в степах України, і потрібне лише різке збільшення допомоги від Америки і Європи, що викинути його назавжди з українських територій.