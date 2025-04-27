'Война самая настоящая': россияне из приграничных регионов жалуются, что 'СВО' опустошила их села. Перехват

Жители приграничных регионов страны-агрессора наконец-то начали осознавать, что их страна ведет не "сво", а настоящую войну. И расплачиваться придется именно за военные действия, причем расплачиваться им – обычным гражданским людям.

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В перехваченном разведчиками разговоре две жительницы Брянщины перечисляют населенные пункты области, пострадавшие в результате войны.

Так, по словам одной из местных жительниц, из-за начатых РФ боевых действий в Брянской области уничтожены населенные пункты приграничья.

"Сушаны, Хромово это уже почти разгромили и сожгли. А вчера уже как-то… Забыла село. Там же. Тоже все горели дома. Там говорят вообще… Война идет! Что вы? Я не понимаю, что вы думаете? Ну, ведь Россия воюет с Украиной. Война самая настоящая. Вы вот такая интересная… Война идет. Война! А эту Ломаковку под Воронком ее вообще уничтожили всю", – сетует россиянка.

В свою очередь ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на территории РФ ликвидировали еще одного военного преступника, причастного к агрессивной войне России против Украины. Произошло это именно на Брянщине. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского завода Евгении Рытикове (это предприятие модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии).

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