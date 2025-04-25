Модернизировал средства РЭБ: в Брянске подорвали авто ведущего российского конструктора

В сети появились сообщения о ликвидации на территории РФ еще одного военного преступника, причастного к агрессивной войне России против Украины. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгении Рытикове, это предприятие модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии.

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Ликвидирован Рытыков и еще один человек в Брянской области путем подрыва автомобиля. Об этом пишут СМИ и ряд Telegram-каналов.

Автомобиль, в котором находился Рытиков и еще один человек (вероятно, заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник), взорвался в Брянске в ночь на 18 апреля. Произошло это вскоре после того, как конструктор со спутником сели в транспортное средство.

Предприятие, возглавляемое ликвидированным конструктором, известно как ключевой разработчик и инноватор в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для армии РФ. В частности, Рытиков отвечал за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха", являющегося одним из самых современных на вооружении РФ.

В то же время осенью прошлого года агенты движения "Атеш", проведшие разведку на Брянском электромеханическом заводе, заявляли, что кроме наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), там выпускается бортовая авиационная аппаратура, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами, а также радиолокационные станции для самолетов.

Напомним, ранее в этот день, 25 апреля, стало известно о еще одной "взрывной" смерти в России. В подмосковной Балашихе в результате взрыва авто погиб российский генерал-майор Ярослав Москалик. Автомобиль, который неизвестные оставили во дворе дома, где жил российский военный преступник, взорвался в момент, когда он проходил мимо него.

Взрывной волной российского генерала отбросило на несколько метров, шансов выжить у него практически не было.

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