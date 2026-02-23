Военным РФ запрещают пользоваться на фронте мессенджером Max: названа причина

Российским военным запретили пользоваться мессенджером Max на фронте. Соответствующие распоряжения поступили в подразделения армии РФ из штаба в феврале 2026 года.

Об этом сообщил провоенный блогер Илья Туманов, известный под псевдонимом Fighterbomber, который считается близким к ВКС РФ. Он написал, что в подразделения поступили указания отказаться от использования и установки "национального мессенджера" на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

Эту информацию также подтвердил собеседник "Медиазоны" среди российских военных и отметил, что запрет продиктован соображениями безопасности.

Споры вокруг связи

Туманов отметил, что запрет касается устройств, которые ранее уже неоднократно ограничивались отдельными приказами. Он иронично назвал армию РФ "войсками Лаоса" и заявил, что командование обещает ввести собственное программное обеспечение в качестве военного мессенджера. О каком именно ПО идет речь, пока не уточняется.

На этом фоне в России усилили ограничения работы мессенджера Telegram. Роскомнадзор объяснил это нежеланием компании полностью выполнять требования российского законодательства, а также наличием в сервисе функций "пробивки" и использованием платформы при подготовке терактов.

Решение вызвало критику как среди военных, так и в Госдуме РФ. В подразделениях заявляли, что Telegram стал основным каналом коммуникации для боевых частей и подразделений ПВО из-за отсутствия надежных военных средств связи. В то же время в Кремле и правительстве поставили под сомнение эти аргументы.

Детали запрета

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в зоне боевых действий Telegram блокировать не будут. Но параллельно российская пропаганда начала сообщать о создании специального военного мессенджера от Минобороны РФ.

22 февраля пропагандист Владимир Соловьев опубликовал видео с неназванным военным, который утверждает, что его подразделение никогда не пользовалось Telegram.

"Этот мессенджер имеет зарубежные серверы, соответственно вся наша переписка была бы им слита. Нам наша отчизна предоставила российскую разработку – отечественный мессенджер, который закрывает все наши потребности. Это зашифрованные каналы связи, невозможность взлома ключей, и он полностью соответствует всем нашим требованиям для работы", – заявил военный со скрытым лицом.

В другом видео Соловьева еще один военный, находясь в лесу и также с закрытым лицом, озвучил похожие тезисы о Telegram и наличии специального военного мессенджера.

Z-блогеры раскритиковали такие публикации. Канал "Разработчик БПЛА" написал, что появился цикл заявлений "мы не пользуемся Telegram" от военнослужащих в новой форме, и добавил: "Стоит ли удивляться, что Купянск взят уже раз семь, и только президенту о его взятии докладывали дважды".

Как сообщал OBOZ.UA, во всех регионах страны-агрессора России перестали работать такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Пользователи указанных приложений массово сообщают о проблемах в работе сервисов, начиная с 21 октября. В конце месяца такие жалобы достигли пиковых значений.

В WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

