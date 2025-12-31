Вместо здоровья – ракеты: какую колоссальную сумму уже потратила Россия на войну против Украины

Основное финансовое бремя Кремль постепенно перекладывает на население через налоги и рост цен. С начала 2022 года война против Украины стоила налогоплательщикам из страны-агрессора России ориентировочно 550 миллиардов долларов. Это равно десяткам годовых бюджетов РФ на социальные сферы.

Видео дня

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. По оценке ведомства, расходы РФ на войну против Украины эквивалентны 24 годовым бюджетам на высшее образование или 22 бюджетам на здравоохранение. При этом 59% военных расходов засекречены, поэтому полная оценка реального объема затрудняется.

За три квартала 2025 года по "открытым" статьям было потрачено 4,816 триллионов рублей, тогда как по "закрытым" – 7,038 триллионов рублей. В годовом измерении скрытая часть бюджета выросла на 39%, что свидетельствует об усилении непрозрачности финансирования войны.

Финансирование боевых действий все больше перекладывается на граждан РФ. На фоне криминализации любой антивоенной критики пространство для публичного недовольства практически исчезло. Такое решение позволило непрерывно повышать цены с начала полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня.

Расходы внутренних потребителей выросли, в частности из-за политики "Газпрома", который компенсировал потерю европейских рынков за счет населения: средняя стоимость коммунальных услуг повысилась на 43%, а на следующий год задекларировано еще около 14%. Цены на топливо выросли на 29-35%, и в 2026 году этот тренд, по оценкам разведки, сохранится.

Недвижимость в РФ в 2022-2025 годах подорожала на 50%, а в 2026-м ожидается дополнительный рост на 6-7%, в Москве – до 20%. Наиболее ощутимым стало подорожание продуктов питания: молочная продукция выросла в цене на 62%, мясо на 41%, при этом прогнозы на 2026 год предусматривают дальнейший рост на десятки процентов.

"На этом фоне даже новогодние настроения выглядят подавленными – 54% россиян раздражают подарки, связанные с саморазвитием и здоровым образом жизни", – отмечают в СВР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому есть несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

Также напомним, в ряде районов Республики Саха Якутия почти исчерпались запасы угля для отопления. Речь идет о шести районах, где поставки топлива не удается восстановить, а котельные работают на пределе возможностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!