Из-за нехватки средств в Якутии заканчивается уголь для отопления: шесть районов под угрозой замерзания

В ряде районов Республики Саха Якутия почти исчерпались запасы угля для отопления. Речь идет о шести районах, где поставки топлива не удается возобновить, а котельные работают на пределе возможностей.

Видео дня

Об этом 25 декабря на брифинге заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Вячеслав Емельянов. Его слова приводит DW со ссылкой на местное издание "Люди Байкала". Министр отметил, что для погашения долгов и возобновления поставок топлива местные власти ожидают поступления субсидий от Министерства финансов.

Министр объяснил ситуацию долгами теплоснабжающих компаний перед угольными разрезами и перевозчиками. Из-за недостатка средств предприятия не могут своевременно оплачивать поставки, и это напрямую влияет на стабильность отопительного сезона.

Финансовый узел

Проблемы с отоплением в Якутии начались еще с первыми холодами в сентябре. В разных районах подачу тепла задерживали из-за задолженности перед поставщиками или отсутствия средств на закупку топлива. Тогда же глава компании Якутскэнерго предупредил жителей о долгой и сложной зиме.

Основным покупателем угля в регионе остается государственное предприятие "ЖКХ РС(Я)". Но долги накопили не только оно, но и другие компании, в том числе частные. Чиновники уже повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги и призвали население экономить электроэнергию, тепло, воду и газ.

Цифры и факты

Дефицит бюджета Республики Саха за первое полугодие составил 24,4 млрд рублей. О финансовых трудностях в сфере ЖКХ сообщали еще в начале осени, после выпадения первого снега. В то же время на фоне проблем с отоплением российские власти отчитывались о росте добычи угля.

По итогам 2024 года в Якутии добыли 49 млн тонн угля, что позволило региону выйти на второе место в России по объемам добычи. В середине декабря 2025 года министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко заявил о планах завершить год с рекордными 50 млн тонн. При этом в Минэнерго РФ признали, что 74 процента угольных предприятий в стране остаются убыточными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в октябре мобилизованным в Якутии вместо снаряжения и продовольствия выдали шоколадки и прокладки. Такая экипировка возмутила якутов.