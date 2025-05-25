Вертолет Путина якобы попал в эпицентр воздушной атаки на Курщине

В РФ выдали, что вертолет, в котором летел диктатор Владимир Путин, якобы попал в "эпицентр отражения удара" на Курщине. Якобы тогда было сбито "46 беспилотников".

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Соответствующее заявление сделал командир дивизии ПВО армии РФ Юрий Дашкин в разговоре с пропагандистским телеканалом "Россия". По его словам, 20 мая, когда Путин был на Курщине, Силы обороны Украины якобы начали "беспрецедентную атаку" дронами.

На втором видео: визит Путина на строительство Курской АЭС-2 в Курчатове 20 мая

Дашкин утверждает, что "в данном в районе" было уничтожено 46 БПЛА самолетного типа.

"Интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла, поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", – увтерждает офицер ВС РФ.

Дашкин добавил, что "задача была выполнена" и атака была "отражена" – российская ПВО якобы поразила "все воздушные цели".

По словам командира дивизии ПВО, вертолет Путина находился "фактически в эпицентре отражения массированного удара противника".

В сети между тем высмеяли "новость", подвергнув ее большому сомнению. Пользователи пишут, что российский диктатор вряд ли летел на вертолете и вообще был на Курщине – скорее всего, это был его двойник, а сам Путин, мол, прятался в бункере.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации заявили, что кремлевские пропагандисты пытаются представить визит Путина на Курщину 20 мая исключительно как мирную миссию. Информационная стратегия Москвы направлена на создание иллюзии стабильности и контроля, но скрывает реальные проблемы оккупантов, чтобы отвлечь внимание от многочисленных поражений и потерь.

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