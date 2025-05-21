'Фокус на мирной жизни': в ЦПД объяснили, что стоит за визитом Путина на Курщину

Российский диктатор Владимир Путин совершил очередной визит в Курскую область – регион на границе с Украиной, где продолжаются активные боевые действия, несмотря на официальные заявления Минобороны РФ о "полном освобождении" территории. Российские СМИ, как обычно, пытаются представить этот визит исключительно как мирную миссию, тщательно избегая любых упоминаний о военной напряженности в регионе.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), обращая внимание, что российская пропаганда делает акцент только на гражданских аспектах: встречах с волонтерами, помощи беженцам, вопросах разминирования и восстановлении поврежденных домов. Даже визит Путина на строительство Курской АЭС-2, расположенной всего в 60 км от украинской границы, подается как простая инспекция без всяких намеков на военные риски и обострение ситуации.

ЦПД подчеркивает, что эта информационная стратегия Кремля направлена на создание иллюзии стабильности и контроля, скрывая реальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулись оккупанты на линии фронта. Такой пиар-ход помогает отвлечь внимание от многочисленных поражений и потерь, маскируя войну под видом мирного строительства и социальной поддержки.

Российские телеграм-каналы, известные своей пропагандистской риторикой, активно распространяют месседжи о том, что Путин "поддерживает единую команду" страны.

В пафосных сообщениях он обещает разработать программу восстановления храмов, уничтоженных во время боевых действий, а также решить проблемы с ипотекой для пострадавших от войны. Особенно цинично звучат заявления о "покровительственной роли Русской православной церкви" на фоне разрушенных городов и тысяч жертв среди мирного населения – это явная попытка выдавать трагедию за духовную поддержку.

Визит Путина в Курскую область Кремль пытался скрыть: официальное сообщение о нем появилось только на следующий день, хотя сами встречи с чиновниками и волонтерами происходили еще утром предыдущего дня.

Такая секретность – не новость для Кремля: аналогичный режим использовался во время ночного визита президента в Мариуполь в 2023 году, когда фронт был особенно горячим.

По данным государственного пропагандистского агентства ТАСС, Путин в очередной раз поддержал выделение средств на ремонт домов в Курской области, поврежденных во время эвакуации. Диктатор приказал "увеличить группы разминирования", чтобы люди "быстрее могли вернуться домой".

В своих выступлениях Путин подчеркнул, что "Россия стала единой командой", а Русская православная церковь демонстрирует "непоколебимую поддержку народа". Он назвал патриарха Кирилла "одним из первых защитников Отечества и православия", подчеркнув важность его позиции для страны.

Кроме этого, агрессор пообещал решить проблемы с ипотечными выплатами для пострадавших курян и поручил создать отдельную программу восстановления храмов, которые, по его словам, враг превратил в "укрепления".

По официальной информации Кремля, это уже второй визит Путина в Курскую область за последние полгода. Хотя визит состоялся во вторник, официальное сообщение появилось только на следующее утро. Российский диктатор встретился с представителями добровольческих организаций, и.о. губернатора Александром Хинштейном и руководителями муниципалитетов.

Также он посетил строительство Курской АЭС-2 в Курчатовском районе – менее чем в 60 км от украинской границы.

Анализ обнародованных фото и видео свидетельствует, что встречи проходили уже утром – примерно в 7:30-8:30. Пиджак во время встречи с губернатором и куртка во время визита на АЭС и встречи с волонтерами свидетельствуют о поспешности и даже скрытности поездки.

Несмотря на присутствие журналистов кремлевского пула, информация о визите была обнародована только на следующее утро, что является типичной практикой Кремля для путешествий Путина в опасные регионы, чтобы избежать лишнего внимания.

Подобным образом скрывали и предыдущий визит Путина в Курскую область 12 марта, когда он посещал пункт управления войсками курской группы, который, по оценкам OSINT-экспертов, находился в самом Курске.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские военные объявили о якобы полном "освобождении" территории Курской области РФ от украинских сил. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Однако в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении.

Также 21 мая стало известно, что украинские воины недавно продвинулись на российской Курщине. Также они имели успехи в районах Боровой и Торецка.

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