В Ростове осудили двух украинцев за попытку взорвать колонну армии РФ в Запорожье: все подробности

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям Запорожской области. Их обвинили в подготовке подрыва российской военной колонны, хотя взрыв так и не произошел.

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32-летнего Олега Завгороднего приговорили к 24 годам, а 46-летнего Федора Трифонова – к 17 годам лишения свободы. Первые 5 и 4 года соответственно они проведут в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима, пишет "Медиазона".

Завгороднего признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в частности за участие в террористической группировке, подготовку теракта, незаконное изготовление и оборот взрывчатки, прохождение обучения террористической деятельности. Трифонов получил обвинение по тем же статьям, кроме прохождения обучения терроризму.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны Завгородний якобы присоединился к "террористическому сообществу", название которого в суде не уточнили. В течение 2022 года он якобы учился изготавливать взрывчатку, маскировать ее и обустраивать тайники в городе Запорожье.

Трифонов, как утверждает пресс-служба суда, присоединился к этой же группе по предложению Завгороднего. Вместе они закупили детали для взрывных устройств в Запорожье и Мелитополе, которые "хранили в своем жилье и в специально оборудованных для этого тайниках".

По версии российской ФСБ, 4 ноября 2022 года мужчины привезли самодельную взрывчатку к участку дороги, по которой должна была двигаться российская военная колонна. Однако никакого взрыва не было, поскольку их задержали.

Оба осужденные родом из села Зеленовка Запорожской области. В соцсетях Завгороднего указано, что он проходил срочную службу в украинской армии в 2011-2012 годах в Никополе в воинской части А-0593 (301-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил Украины).

Дело против украинцев официально открыли 18 января 2023 года. В этот же день, по документам следствия, их задержали и отправили в СИЗО. Однако неизвестно, где именно они находились с момента ареста на оккупированной территории в 2022 году.

Адвокат Завгороднего Павел Ильчишин неоднократно оспаривал продление ареста, заявляя о нарушении процессуальных норм и отсутствии доказательств вины. Он отмечал, что подзащитный ранее не был осужден, а следствие никаких доказательств его виновности в преступлениях не предоставило. Тем не менее, следствие продолжалось, и уже в сентябре 2023 года дело Завгороднего и Трифонова дошло до суда.

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