В России засудили украинского военного за участие в Курской операции: все подробности

Государство-агрессор Россия вынесло приговор украинскому воину, который выполнял задания в Курской области РФ. Сергея Еремеева засудили к 15 годам лишения свободы.

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Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Он хочет, чтобы украинец провел первые три года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Известно, что Сергей Еремеев – штаб-сержант, водитель 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Российские следователи заявили, что он находился на Курщине с 6 сентября 2024 года. 9 сентября мужчина попал в плен.

Прокуроры жаловались, что в селе Ветрено Кореневского района украинский защитник оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции и якобы "неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению". Также воин минировал дороги (в РФ утверждают, что целью якобы было препятствие эвакуации гражданских).

Следственный комитет страны-агрессора заявил, что украинца признали "виновным" в совершении теракта (пп. "а" и "в" ч.2 ст. 205 УК РФ).

Как ранее писал OBOZ.UA, Российская Федерация планирует судить гражданина Австралии, защитника Украины Оскара Дженкинса как "наемника", хотя он официально служил в ВСУ. Наше государство хочет спасти воина, попавшего во вражеский плен.

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