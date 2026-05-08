В Ростове и Ярославле взрывы и пожары – что происходит. Видео

В ночь на 8 мая в российских городах Ростов и Ярославль местные жители пожаловались на взрывы и пожары – после того, как в регионах было объявлено так называемую "угрозу БПЛА". В обоих городах состоялись "прилеты" по производствам, причем в последнем – по нефтезаводу.

Местные власти указанных городов пока никак не прокомментировали происходящее. В свою очередь Osint-сообщество Exilenova+ собрало видеодоказательства украинских санкций по предприятиям страны-агрессора.

Ярославль

В частности, в Ярославле дроны совершили атаку на местный нефтеперерабатывающий завод, что повлекло масштабный пожар.

Ростов

В Ростове местные сообщают об атаке на ЗАО "Ростовагропромзапчасть".

Другие направления

Об атаке БПЛА сообщает и мэр Москвы Сергей Собянин. Правда, его слова (а он рассказывает о якобы волне беспилотников, и по состоянию на сейчас уже якобы сбито аж 20 дронов) не подтверждаются – ни местными жителями, ни Osint-сообществами.

А вот о работе ПВО в Дубно, что в Подмосковье, и в самом деле, сообщают.

Также сообщают о работе ПВО в оккупированном Крыму.

Что предшествовало

Так или иначе, в московских аэропортах возникли массовые задержки и отмены рейсов накануне парада 9 мая. Часть пассажиров заявляет, что проводит в терминалах более 16–17 часов без возможности вылететь.

В четверг, 7 мая, в Перми раздавались взрывы. Городскую линейно-производственную диспетчерскую станцию в очередной раз атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимался дым. Из-за атаки взорвались четыре последних резервуара с нефтью.

Так называемое перемирие

Москва еще раньше продемонстрировала, что выполнять введенный Киевом режим тишины не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы раздавались в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и др.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила ударами по "центру принятия решений" в Киеве. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве "с максимальной ответственностью" отнестись к предыдущему заявлению своего и военного ведомств и, соответственно, покинуть украинскую столицу.

