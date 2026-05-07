Пытаются избежать парада? В аэропортах Москвы коллапс: рейсы отменены, люди ждут более 17 часов. Фото, видео

В московских аэропортах возникли массовые задержки и отмены рейсов накануне парада 9 мая. Часть пассажиров заявляет, что проводит в терминалах более 16–17 часов без возможности вылететь.

В соцсетях россияне публикуют видео из аэропортов, где люди лежат прямо на полу и ждут информацию о своих рейсах. Больше всего жалоб поступает из Внуково, где ночью ввели ограничения на прилет и вылет самолетов.

По данным российских СМИ, пассажиры рейса Москва – Стамбул авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что их самолет не может вылететь с 02:25. Люди утверждают, что представители авиакомпании длительное время не выходили на связь и не объясняли ситуацию.

Одна из пассажирок по имени Надежда рассказала журналистам, что пассажирам не предоставили ни гостиницы, ни питания, ни воды. По ее словам, люди вынуждены оставаться в аэропорту уже более 16 часов.

Хаос в терминалах

Пассажир рейса российской авиакомпании "Победа" также заявил, что находится во Внуково уже несколько часов и не понимает, почему аэропорт до сих пор остается закрытым. В терминалах образовались большие скопления людей. Некоторые сидят просто на багаже, другие пытаются спать на полу или у стен.

Иногда, судя по видео, люди даже не знают, когда именно получат новую информацию о вылете. Но при этом табло продолжают меняться, а рейсы – переноситься. В соцсетях россияне пишут о нервной атмосфере и длинных очередях.

Ограничения полетов

О введении ограничений во Внуково стало известно еще в 01:41 по московскому времени. В аэропорту тогда предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня публиковал сообщения в Telegram о работе российской ПВО в Московской области. По его словам, силы противовоздушной обороны якобы сбивали беспилотники на подлете к российской столице.

На этом фоне российские власти усилили меры безопасности перед парадом 9 мая. Однако ограничения в работе аэропортов уже вызвали значительные задержки и транспортный коллапс для пассажиров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России предупредили о возможных перебоях или отключениимобильной связи и интернета с 6 по 9 мая. Ограничения могут коснуться не только Санкт-Петербурга, но и десятков регионов страны. Представители банков и мобильных операторов уже заявили о возможных проблемах с СМС, оплатами и работой банкоматов.

Также, как сообщал OBOZ.UA, накануне парада Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, где система не только усилена, но и перенасыщена. Поэтому защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

