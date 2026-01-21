В российском Якутске на выставке техники танк 'убил' 16-летнего парня. Фото и видео

В российской Якутии на выставке военной техники погиб подросток. Он залез под танк, где его придавило конструкцией, причиной смерти названа "несовместимая с жизнью черепно-мозговая травма".

Видео дня

Примечательно, что несовершеннолетнего россиянина "убил" танк западного производства: его вместе с другой "трофейной" техникой из Украины россияне тащили несколько тысяч километров, практически через всю Россию. О происшествии сообщили местные ресурсы Якутии, а также независимое российское издание ASTRA.

Что известно

Подростка 2009 года рождения насмерть придавило танком на территории музея "Россия – моя история" в городе Якутск. 16-летний парень решил полюбоваться "экспозицией военной техники", устроенной там с пропагандистской целью.

По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, погибшего придавило тяжелой металлической подвижной деталью танка.

В прокуратуре Якутска заявили о начале проверки.

"Предварительно установлено, что находясь на территории исторического парка, где представлена военная техника, подросток, 2009 г.р., проникнув внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций получил травму, в результате которой скончался на месте", — заявили там.

Местные СМИ тем временем сообщали, что погибший подросток "случайно привел в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия", что и привело к смертельной травме.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Саха возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Примечательно, что практически нигде – ни в официальных заявлениях, ни в публикациях средств массовой информации – не упоминается примечательная деталь: в упомянутом парке выставлялась отнюдь не техника времен Второй мировой. Танк, убивший несовершеннолетнего россиянина, оккупанты тащили тысячи километров через всю РФ из Украины, чтобы похвастаться "уничтоженной натовской техникой".

При этом часть местных жителей еще в октябре 2025 года, когда стало известно о запланированном на 4 ноября открытии "выставки", предупреждали о возможных трагических последствиях и недоумевали по поводу "рациональности" подобного расходования денег. Оно, к слову, в нищем регионе, каким является Якутия, занимающая второе место по дотационности, выглядит особенно цинично.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "главного коммуниста" Чувашии вызвали в полицию из-за "пикета" в поддержку Гренландии. Местный депутат и глава регионального отделения КПРФ Александр Андреев свою "акцию" провел в крещенской купели на Волге: погрузившись в воду, он держал плакат с лозунгом" "Гренландия, мы с тобой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!