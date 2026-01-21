'Главного коммуниста' Чувашии вызвали в полицию из-за 'пикета' в поддержку Гренландии

В Чувашии местного депутата и главу регионального отделения КПРФ Александра Андреева вызвали в полицию из-за необычной акции в поддержку Гренландии. Политик провел одиночный пикет прямо в крещенской купели на Волге, держа плакат с лозунгом солидарности.

Поступок вызвал резонанс в соцсетях и заинтересовал правоохранителей. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Андреев сообщил, что 20 января должен был явиться в полицию в Чебоксарах для дачи объяснений относительно своей акции.

Накануне он опубликовал фото с крещенской купели на Волге, где позировал с плакатом "Гренландия, мы с тобой! We are Greenland".

По словам Андреева, таким образом он хотел продемонстрировать "солидарность с трудящимися массами эскимосов в их противостоянии с американским империализмом", а также поддержать местные коммунистические движения на острове.

Политик подчеркнул, что его акция носила исключительно символический характер.

По его словам, сейчас он пытается найти контакты коммунистов или представителей левых взглядов, проживающих в Гренландии, чтобы "установить связь и выразить поддержку".

Относительно будущего Гренландии, которая является автономной территорией Дании, Андреев считает благоприятным сценарием предоставление ее жителям права самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, в частности путем проведения референдума. Он также резко раскритиковал "империалистические взгляды" президента США Дональда Трампа в отношении региона.

"Их сейчас никто не спрашивает, и жестко говорят о возможной экспансии. Это неприемлемо. И наш лидер Геннадий Андреевич неоднократно говорил, что трампизм превращается в империализм. Эти захватнические действия в Венесуэле, где похитили президента суверенной страны Николаса Мадуро... Мир стоит на пороге глобальных изменений, мягко говоря, неправильных. И мы, как коммунисты, категорически не согласны с такими проявлениями", – заявил Андреев.

На акцию чувашского депутата обратил внимание телеграм-канал "Сердитая Чувашия", авторы которого охарактеризовали действия депутата как одиночный пикет. После этого, по словам самого Андреева, ему позвонили из полиции и пригласили в участок "для объяснений".

Комментируя ситуацию, Андреев заявил, что не видит в своем поступке никакого кощунства. Он подчеркнул, что акция проходила не в освященной купели конкретного святого, а в огражденной части реки Волги.

По его мнению, с точки зрения православной традиции в день Крещения вся вода имеет особые свойства, поэтому его действия не нарушали религиозных норм.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций имеет негативный характер. По мнению Стубба, сценарии будут хорошим, плохим и ужасным.

