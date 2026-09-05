В российском Кронштадте загорелся ледокол "Адмирал Макаров". Эффектные фото и видео

В российском Санкт-Петербурге на Кронштадтском морском заводе произошел крупный пожар на корабле, который уже более года находится на ремонте. Речь идет об очередном "Адмирале Макарове", но не о фрегате, поврежденном в водах Украины, а о дизель-электрическом ледоколе.

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О пожаре на судне сообщило российское министерство чрезвычайных ситуаций. Однако причину возгорания и масштабы повреждений ведомство не уточнило.

Пожар на судне

По данным российских пожарных, возгорание первоначально возникло в румпельном отсеке, где расположены элементы управления рулевым приводом. Впоследствии огонь охватил площадь в 80 м².

Пожар пытались потушить в течение двух часов. В настоящее время, как сообщает российское министерство, пожарные "локализовали возгорание" и "ликвидировали открытое горение".

По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 52 пожарных и 10 единиц техники.

Что известно о ледоколе

Судовладельцем и оператором ледокола "Адмирал Макаров" является мурманский филиал "Росморпорта". Судно приписано к порту Мурманска, так как ледокол работал в Арктическом бассейне.

В док кронштадтского завода судно зашло на ремонт в феврале 2025 года.

"Адмирал Макаров" относится к серии ледоколов типа "Ермак", построенных за рубежом для Советского Союза. В частности, этот дизель-электрический ледокол был построен в 1975 году на верфи в Хельсинки.

Ледокол имеет:

Водоизмещение около 20 247 тонн

Длину 134,84 метра

Ширину 26,05 метра

Осадку в воде до 11 метров

Экипаж из 58 человек

Ледопроходность судна составляет до 1,5 метра сплошного льда на скорости около 2 узлов. После завершения ремонта ледокол планировали использовать для сопровождения судов в российские порты в восточной части Финского залива.

Что предшествовало

Напомним, что еще весной Силы обороны в ходе атаки с использованием дронов нанесли удары по Выборгскому судостроительному заводу в Ленинградской области РФ. Тогда также был поражен российский ледокол – патрульный корабль "Пурга", предназначенный для российских пограничников. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В турецком районе Шиле на мель сел российский 108-метровый грузовой корабль, подвергшийся атаке у порта Новороссийск. После этого судно начало дрейфовать и впоследствии оказалось у побережья Алачали.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа Силы беспилотных систем Украины всего за сутки поразили 1885 целей российских войск. Среди прочего были уничтожены три единицы флота захватчиков.

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