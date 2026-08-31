Судно, брошенное россиянами после атаки дронов, прибило к турецкому берегу. Фото

В турецком районе Шиле на мель село 108-метровое грузовое судно "ОМСКИЙ-107" под флагом России, которое подверглось нападению у порта Новороссийск. После этого судно начало дрейфовать и впоследствии оказалось у побережья Алачалы.

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Об этом сообщило турецкое агентство DHA. По его данным, экипаж покинул судно на спасательных лодках.

Когда стало известно, что "ОМСКИЙ-107" движется в направлении берега, в этот район направили береговую охрану. На месте её сотрудники приняли меры безопасности и приступили к проверке.

Впоследствии судно достигло побережья Алачалы и село на мель. Капитанский мостик получил значительные повреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Турция начала ограничивать движение отдельных коммерческих судов в направлении Черного моря из-за роста числа атак на торговое судоходство. В частности, некоторым судам, направлявшимся в российский Новороссийск и Украину, задерживали или не выдавали разрешения на прохождение через Дарданеллы.

По данным Bloomberg, турецкие власти официально не объяснили причин таких ограничений. В то же время они появились на фоне недавних атак на турецкие торговые суда, после которых Министерство иностранных дел Турции призвало принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море.

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