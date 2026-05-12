В российском клубе 'Валдай' заговорили о военном столкновении с Западом

В российской экспертной среде все чаще озвучиваются сценарии прямого военного противостояния между Россией и странами Запада. Аналитики не исключают, что война против Украины может перерасти в более широкий конфликт.

В то же время вероятность такого развития событий пока оценивается как низкая, но риски называют значительными. Об этом пишет "Агентство. Новости".

Сценарии развития конфликта

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" и генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в своей колонке описал несколько возможных сценариев развития отношений между Россией и Западом.

Самым радикальным вариантом он назвал возможное военное столкновение – как с отдельными западными странами, так и со всем блоком одновременно.

По его словам, в случае такого сценария следствием станет полный разрыв экономических и гуманитарных связей, которые пока еще частично сохраняются.

Экономические последствия и торговля с ЕС

Тимофеев отмечает, что нынешний товарооборот между Россией и Европейским союзом остается на уровне около 60 миллиардов долларов, хотя до начала полномасштабного вторжения он превышал 250 миллиардов евро.

Он подчеркивает, что даже в условиях санкций экономические связи полностью не исчезли, однако демонстрируют устойчивую тенденцию к сокращению.

Вероятность войны и риски эскалации

В то же время автор колонки считает вероятность прямого военного конфликта относительно низкой. Главным сдерживающим фактором он называет слишком высокие риски, включая потенциальное применение ядерного оружия.

По его мнению, именно ядерный фактор остается ключевым элементом, который ограничивает возможность резкой эскалации между Россией и странами НАТО.

Базовым вариантом развития событий Тимофеев называет постепенное усиление санкционного давления. По его оценке, ключевую роль в этом процессе будет играть Европейский союз, тогда как Соединенные Штаты могут вернуться к более жесткой политике в случае изменения политических условий или ухудшения переговорных позиций.

Возможные альтернативы развития событий

Среди менее конфликтных сценариев аналитик называет временное "замораживание" противостояния, которое могло бы частично стабилизировать экономическую ситуацию. В то же время он сомневается в способности такого формата решить все противоречия в сфере безопасности в Европе.

Даже в случае достижения политических договоренностей, по его словам, санкционное давление может остаться в силе или быть лишь частично ослаблено.

Тимофеев подчеркивает, что для бизнеса наиболее реалистичной стратегией остается адаптация к долговременным ограничениям и нестабильной международной среде. Он отмечает, что даже положительные изменения в политическом диалоге не гарантируют быстрого возвращения к предыдущему уровню экономического сотрудничества.

Ранее российское руководство заявляло, что санкции против РФ имеют долгосрочный характер и являются элементом системного давления. В то же время в странах ЕС уже обсуждаются сценарии усиления обороноспособности и возможного перевооружения до 2030 года, что также рассматривается как подготовка к потенциальным угрозам в будущем.

