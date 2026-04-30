'Дополнение к НАТО': Великобритания с девятью странами Европы создает новый морской оборонительный альянс

Великобритания вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании новых объединенных военно-морских сил. Альянс должен усилить безопасность на севере Европы на фоне роста угроз со стороны России.

Видео дня

В Лондоне подчеркивают, что новая структура будет дополнять возможности НАТО, а не заменять их. Об этом сообщил глава Королевского военно-морского флота Великобритании сэр Гвин Дженкинс, пишет The Guardian.

По словам Дженкинса, соответствующее заявление о намерениях создать "многонациональные морские силы" подписали участники Объединенных экспедиционных сил. Речь идет о 10 государствах, среди которых Великобритания, Нидерланды, скандинавские и балтийские страны. Ожидается, что новое формирование станет оперативным инструментом для реагирования на угрозы в северных морях.

В то же время к инициативе не приобщены Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Великобританию за недостаточную поддержку военных действий против Ирана, а также скептически оценивал потенциал британского флота.

На этом фоне сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в военно-морской сфере остается ограниченным, в частности из-за разногласий по ситуации в Ормузском проливе.

В Британии отмечают, что несмотря на кризис на Ближнем Востоке, именно Россия остается главной угрозой безопасности. За последние годы активность российских сил в морских районах значительно возросла, включая наблюдение за подводной инфраструктурой вокруг Британских островов. По словам Дженкинса, количество нарушений в территориальных водах страны выросло почти на треть.

Новые военно-морские силы планируют координировать из штаба вооруженных сил Великобритании в Нортвуде близ Лондона. Основной акцент будет делаться на совместной подготовке, учениях и быстром развертывании в случае угрозы. В командовании подчеркивают, что силы должны быть готовы к немедленному вступлению в боевые действия и иметь интегрированные планы ведения войны.

Отдельно Дженкинс признал проблемы, которые проявились во время недавнего кризиса на Ближнем Востоке. В частности, после атаки беспилотника на британскую базу Акротири на Кипре понадобилось более трех недель, чтобы развернуть эсминец HMS Dragon в регионе. Впоследствии корабль был вынужден вернуться в порт из-за технических неисправностей.

В военно-морских кругах это объясняют нехваткой инвестиций во флот в предыдущие годы и сокращением финансирования судостроения. В то же время Великобритания планирует наращивать возможности за счет новых технологий – уже в ближайшие годы наряду с кораблями должны действовать беспилотные эскортные суда.

Кроме того, Лондон пока не реализовал жесткие меры против российского "теневого флота", который перевозит нефть в обход санкций. Несмотря на заявления о возможной конфискации таких танкеров, российские суда продолжают проходить через европейские воды в сопровождении военных кораблей. В частности, через Ла-Манш после предупреждений британского правительства, озвученных премьер-министром Киром Стармером, прошли десятки санкционных танкеров.

Як повідомляв OBOZ.UA, Правительство Великобритании изучает возможность создания "оборонного банка", который должен способствовать перевооружению европейских союзников на фоне потенциальной угрозы со стороны России. Идея может быть реализована по модели кредитной программы Европейского Союза на 150 миллиардов евро, направленной на финансирование закупки вооружения странами-членами блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!