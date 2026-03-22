В российской Уфе возник пожар в районе НПЗ: фото и детали

В российской Уфе, Республики Башкортостан, вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "БашНефть". Сообщается, что до этого была слышна якобы стрельба из автоматов и взрывы в промзоне.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ и местные Telegram-каналы. Дым замечали в городском районе Черниковка.

Сообщается, что также было закрыто воздушное пространство над городским аэропортом. Пожар уже потушили.

Напомним, ранее в Саратове и Энгельсе в ночь на 21 марта прогремели взрывы. Россияне пожаловались на дроновую атаку, после которой исчезло электроснабжение.

А также в Подмосковье войска противовоздушной обороны России сбили легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник. Инцидент произошел вблизи Коломны, после чего воздушное судно упало, погибли два человека на борту.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в России горела нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае. Также Силы обороны поразили аэродром "Майкоп" в Адыгее и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!