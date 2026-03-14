Украинские дроны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Фото и видео

В ночь на субботу, 14 марта, беспилотники нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. После атаки на территории предприятия возник пожар, а в сети появились видео и фото с места происшествия.

О поражении объекта сообщают OSINT-каналы и аналитические сообщества, которые отслеживают военные события. В частности, канал КиберБорошно заявил, что во время атаки была повреждена ключевая установка предприятия.

"Поражена установка АТ-22/4 – это узел, с которого начинается технологический процесс переработки нефти", – отметили авторы канала.

Кадры атаки и пожара активно распространяют в социальных сетях местные жители. На видео видны вспышки и дым над промышленной территорией. Некоторые очевидцы пишут, что взрывы были слышны в нескольких районах вблизи поселка Афипский.

По данным OSINT-сообществ, удар пришелся на один из ключевых технологических элементов завода. Именно через него проходит начальный этап переработки сырой нефти. Если установка действительно получила серьезные повреждения, это может повлиять на работу всего предприятия. Впрочем официального подтверждения масштабов разрушений пока нет.

Что известно о заводе

Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен недалеко от одноименного поселка в Краснодарском крае России. Предприятие входит в группу компаний Сафмар и считается одним из крупных производственных объектов на юге страны.

Проектная мощность завода составляет примерно 6,25 миллиона тонн нефти в год. Здесь производят бензин и дизельное топливо, которые поставляются на внутренний рынок России.

Этот НПЗ уже неоднократно становился целью атак беспилотников. По сообщениям открытых источников, украинские дроны ранее несколько раз пытались нанести удары по предприятию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 29 ноября 2025 года украинские войска нанесли новую серию ударов по нескольким важным объектам российского агрессора. Целью атаки стали, в частности, авиаремонтный и нефтеперерабатывающий заводы. Взрывы прогремели в Ростовской области и Краснодарском крае России.

