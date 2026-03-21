Перепутали с украинским дроном: в Подмосковье ПВО сбила самолет с двумя россиянами на борту. Фото

В Подмосковье силы противовоздушной обороны сбили легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник. Инцидент произошел вблизи Коломны, после чего воздушное судно упало, погибли два человека на борту.

О происшествии сообщили местные телеграм-каналы, которые утверждают, что ПВО Минобороны РФ открыла огонь по летательному аппарату, приняв его за украинский дрон. В сообщениях отмечается: "цель была определена ошибочно". Официального подтверждения этой версии пока нет.

Масштабы атаки

Между тем российские чиновники заявляли о массированной атаке беспилотников в регионе. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева сообщала о якобы трех сбитых дронах.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 21 беспилотник, которые летели в направлении столицы.

И вот на этом фоне, если верить сообщениям, и произошла ошибка. В воздухе было много целей, слышны взрывы, ситуация напряженная. Но официально эту связь в Минобороны РФ не подтверждали.

Самолет упал вблизи реки Ока. По данным спасателей, на месте обнаружили обломки воздушного судна и тела двух погибших. В МЧС Московской области подтвердили факт катастрофы и гибель людей, но причины падения не назвали.

Других деталей о типе самолета или маршруте полета пока не обнародовали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов.

