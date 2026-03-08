В России загорелась нефтебаза 'Армавир' в Краснодарском крае: были слышны мощные взрывы

В ночь на 8 марта в Краснодарском крае РФ прозвучали взрывы. Местные власти впоследствии заявили о пожаре на нефтебазе в Армавире, который локализировали лишь к утру на площади около 700 кв м.

В OSINT-канале "КіберБорошно" подтвердили, что прилетело по линейно-производственной диспетчерской станции "Армавир". Выведение из строя этого объекта нарушит трубопроводную логистику нефтепродуктов на этом участке.

О прилете по нефтебазе в Армавире, а точнее – о "возгорании на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА" – в Оперативном штабе Краснодарского края впервые сообщили еще в 23:16 7 марта.

Изначально площадь пожара, по официальным данным, составляла 200 кв м.

На борьбу с огнем были отправлены 91 человек и 26 единиц техники.

После 6 часов утра в Оперштабе Краснодарского края сообщили о результатах их работы: "возгорание" разрослось до 700 кв м, к тому моменту в тушении задействовали уже 120 человек и 38 единиц техники. Местные власти также уверяли, что к утру пожар удалось локализовать.

На появившихся в сети видео фиксировалось возгорание резервуаров.

В минобороны РФ тем временем заявили о "перехвате и уничтожении" 72 дронов за ночь. Из них над Краснодарским краем якобы были сбиты всего четыре БпЛА.

По данным "КіберБорошно", под ударом оказался оказался ЛПДС "Армавир" – узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и оттуда уже отгружается на железную дорогу.

"Поражение такого узла влияет сразу на несколько элементов системы: может нарушить работу участка трубопровода и уменьшить объемы перекачки, создать дефицит в резервуарном буфере и остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по регионам. Фактически ЛПДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке", – отмечено в сообщении.

В сети отмечают, что атакованный объект является критическим узлом в системе трубопроводной логистики для российской компании "Транснефть". А российское издание SOTA пишет, что станция принадлежала "Транснефти" до 2011 года, после чего ее купила "Южная нефтяная компания".

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью в Белгороде пожаловались на атаку ВСУ. Губернатор заявил о "серьезных повреждениях энергообъектов" и о том, что в регионе возникли перебои со светом, водой и отоплением.

