Пропал свет: в Саратове и Энгельсе гремели взрывы, обстрел заблокировал работу аэропорта. Фото и видео

В городах Саратов и Энгельс (РФ) в ночь на 21 марта прогремели взрывы. Россияне пожаловались на дроновую атаку, после которой исчезло электроснабжение.

По информации местных пропагандистских медиа, в Саратовской области власти объявляли угрозу атаки БПЛА, включились сирены; кроме этого, соответствующее предупреждение жители региона получали через СМС. Аэропорт "Гагарин" приостанавливал свою работу из-за режима "Ковер".

Около 00:30 прозвучали первые взрывы и звуки работы российской ПВО. "Хлопки" были настолько громкими, что у машин срабатывали сигнализации.

По данным Exilenova+, одной из целей атаки мог быть Саратовский НПЗ. Местные видели зарево над нефтеперерабатывающим заводом; неизвестно, было ли это технологическим процессом или следствием прилета.

Чуть позже в части Саратова выключился свет. Россияне публиковали в сети соответствующие фото и видео.

Как писал OBOZ.UA, 20 марта в Подмосковье силы российской противовоздушной обороны сбили легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник. Инцидент произошел вблизи Коломны, после чего воздушное судно упало. Погибли два человека.

