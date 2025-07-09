В российской армии систематически обворовывают собственных военных: в ГУР раскрыли интересные данные

Командование в российской оккупационной армии систематически обворовывает своих подчиненных. Около 10% военнослужащих южного военного округа РФ не получают денежного довольствия или получают его не в полном объеме.

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Оккупантам отказывают в выплатах из-за "отсутствия документов и банковских реквизитов". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, воровство в российской армии подтверждают документы минобороны РФ о результатах проверки южного военного округа в марте-апреле 2025 года. Военная разведка Украины получила доступ к этим документам и выяснила, что более 2,5 тысячи военнослужащих южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу. Еще около 3 тысяч оккупантов остались без выплат из-за "отсутствия банковских реквизитов".

Также в ГУР подчеркнули, что более 20 тыс. захватчиков получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов. Кроме того, не оформлены выплаты семьям более 2500 погибших оккупантов, а также более 2000 человек, уволенных из рядов российской армии

При этом в украинской разведке акцентировали, что в отчете говорится лишь об одном из пяти военных округов России. Поэтому в масштабах всех вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже. В целом анализ полученной информации свидетельствует о существенном ухудшении ситуации с выплатой денежного довольствия в российской армии в течение 2025 года.

"Такая системность может свидетельствовать о сознательной политике обкрадывания государством-агрессором собственных военных, которых Кремль использует как пушечное мясо. Это очередное подтверждение того, что в армии России люди – только расходный материал", – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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