В России мобилизация выходит на новый - эксклюзивный уровень. В Саранске сотрудники военкомата пошли на откровенное ноу-хау: заманивают на войну алкоголиков и бездомных не идеологией или деньгами, а водкой и сигаретами.

Видео дня

Эти кадры, которые распространило немецкое издание Bild, свидетельствуют о явном отчаянии и деградации мобилизационной системы в России. На видео видно, как работники военкомата разговаривают с потенциальными "контрактниками".

Один из них, похоже, настоящий мастер вербовочного жанра, убеждает потенциальное пушечное мясо.

"Вот могу прямо сейчас оформить, и поедешь. [...] Давай я с бабой поговорю! Давай я твой бабе сейчас все объясню! И она сама тебя отпустит", - говорит, вероятно, сотрудник военкомата Косолапов С.А. одному из прохожих.

Фото и видео были сделаны в период с 10 по 14 июня в пункте отбора на службу по контракту. Источники Bild утверждают, что это часть системной кампании - вместо мобилизации Кремль полагается на маргинализированные слои общества, которые можно заставить или подкупить мелочью.

По данным журналистов, к "работе" с такими людьми привлекают и полицию. Тех, кто имел проблемы с законом, шантажируют: мол, не подпишешь контракт - вернешься за решетку. К некоторым вербовщики приходят просто домой.

Подобная практика не нова: еще в феврале 2024 года депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков открыто заявлял, что "в контрактники идут алкоголики, быдло, зеки и бомжи".

Стоит отметить, что несмотря на заверения, что Россия "хочет мира", все происходит с точностью до наоборот. Во всех регионах страны-агрессора полным ходом идет вербовка на войну с Украиной и кое-где даже продолжают повышать выплаты. Но эта единовременная "помощь" - единственный плюс для россиян, испытывающих финансовые трудности. Подробнее об этом - в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Центре национального сопротивления отмечали, что Россия продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

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