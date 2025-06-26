'Нет денег': депутат из Якутии признался, почему жители региона идут на войну против Украины. Видео

В России в очередной раз признались, почему большинство оккупантов едут на войну против Украины. Депутат из Якутии Гаврил Парахин заявил, что проблема с деньгами является основной причиной, почему жители республики готовы убивать украинцев.

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Представитель местной власти пожаловался, что в Якутии нет нормальной работы и россиянам не хватает денег на содержание семьи. Фрагмент выступления депутата опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

По словам депутата, жители Республики Якутия идут на "СВО", так как в регионе проблематично найти работу. При этом он добавил, что такие люди возвращаются из зоны боевых действий с ранениями и утраченной трудоспособностью. Поэтому после войны у них еще меньше шансов найти работу и получать достойную оплату.

"Здесь, находясь в Якутске, не хватало денег, они не могли найти достойную работу и уходят туда, чтобы там получать ту выплату, которая им положена. Находятся на рубежах, защищая наши границы и в то же время одновременно закрывая вопрос трудоустройства. Это самая страшная проблема", – заявил якутский депутат.

Напомним, в России мобилизация выходит на новый уровень. В Саранске сотрудники военкомата пошли на откровенное ноу-хау: заманивают на войну алкоголиков и бездомных не идеологией или деньгами, а водкой и сигаретами.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Центре национального сопротивления отмечали, что Россия продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

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