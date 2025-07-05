В России произошел шестой за неделю сбой в работе Telegram: с чем это может быть связано

В России в субботу, 5 июля, произошел массовый сбой работы Telegram. Проблемы с этим мессенджером наблюдаются на территории страны-агрессора уже шестой день подряд – с 30 июня.

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Связано это, скорее всего, со преднамеренными ограничениями. В средине июня Герман Клименко, экс-советник кремлевского диктатора Владимира Путина, озвучивал идею урезания скорости загрузки Telegram – чтобы жители пользовались российским "суверенным" мессенджером.

Интернет-сервисы, которые отслеживают сбои популярных платформ, зафиксированы жалобы на нестабильное подключение, проблемы в мобильном приложении, нарушения в системе уведомлений и трудности при отправке и получении сообщений.

44,3% пользователей сообщили о проблемах на Android, 43,6% – на iOS, еще 11,3% – на Windows.

Больше всего на плохую работу мессенджера жаловались в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, а также в регионах, включая Нижегородскую, Белгородскую, Ярославскую, Новосибирскую, Смоленскую, Тульскую, Тверскую, Курскую области, Краснодарский край, Дагестан, Ингушетию и другие.

Герман Клименко идею замедления или даже блокировки Telegram объяснял необходимостью перехода на мессенджер, созданный государством. В эфире пропагандистского телевидения бывший советник Путина по развитию интернета заявлял, что властям необходимо вмешаться в ситуацию, поскольку Telegram в России второй за популярностью после VK. Telegram используют 90 млн пользователей, также он лидирует по темпам роста аудитории (+6 млн человек за год).

Клименко утверждал, что россияне "все равно со временем перейдут" на государственный мессенджер, который власти планируют подключить к системе "Госуслуг".

"Важно определиться – быстро и принудительно или медленно и добровольно. Наверное, государство должно "помочь" немножечко Telegram: либо ухудшить его связь, либо вообще запретить", – заявлял он.

Как ранее писал OBOZ.UA, мессенджер, созданный государством-агрессором для россиян, называется МАХ. Внешне он похож на Telegram, а среди отличий – синхронизация с "Госуслугами" и обширные возможности для отслеживания пользовательских данных.

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