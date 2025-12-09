В России 'ветераны СВО' после возвращения с войны убили и покалечили больше тысячи человек: показательная статистика

Почти за четыре года захватнической войны против Украины оккупанты, возвращающиеся с фронта, убили или покалечили более тысячи человек. Речь идёт о тех россиянах, которые прибыли в отпуск, после ранения, завершения контракта или увольнения со службы.

Об этом свидетельствуют данные анализа российского СМИ и издания Die Welt. Они изучили сотни судебных решений и пообщались с пострадавшими.

Из анализа более чем 700 опубликованных судебных постановлений следует, что участие обвиняемых в войне против Украины менее чем в 10% случаев не было учтено как смягчающее обстоятельство. Примерно в 90% приговоров судьи, напротив, принимали этот фактор во внимание.

В большинстве уголовных дел речь идёт о бытовых конфликтах, в которых часто фигурируют алкоголь или наркотики, а жертвами в основном становятся родственники или знакомые участников "СВО".

В рамках расследования удалось установить, что по меньшей мере 551 человек погиб от рук оккупантов, вернувшихся с фронта. Из них 274 человека были убиты, ещё 163 умерли от тяжких телесных повреждений, остальные стали жертвами ДТП или других преступлений.

Среди 281 ранее судимого военнослужащего, который вновь совершил убийство или причинил смертельный вред, по меньшей мере 142 ранее отбывали наказание за аналогичные преступления. Отдельно зафиксировано 465 пострадавших с тяжкими травмами, и более половины этих случаев, 252 эпизода, связаны с бывшими заключёнными, участвовавшими в так называемой СВО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России, в Свердловской области, мужчина, которого российские СМИ называют "героем СВО", забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Он удерживал в заложниках женщину и ребёнка, из-за чего часть многоэтажного дома пришлось срочно эвакуировать.

Также напомним, двое бывших заключённых, помилованных за участие в так называемой специальной военной операции, замучили до смерти 22-летнего россиянина из города Лермонтов в Ставропольском крае России. Убийцам инкриминируют "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности".

