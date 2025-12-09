УкраїнськаУКР
В России "ветераны СВО" после возвращения с войны убили и покалечили больше тысячи человек: показательная статистика

Мария Дрофич
Новости России
2 минуты
564
В России 'ветераны СВО' после возвращения с войны убили и покалечили больше тысячи человек: показательная статистика

Почти за четыре года захватнической войны против Украины оккупанты, возвращающиеся с фронта, убили или покалечили более тысячи человек. Речь идёт о тех россиянах, которые прибыли в отпуск, после ранения, завершения контракта или увольнения со службы.

Об этом свидетельствуют данные анализа российского СМИ и издания Die Welt. Они изучили сотни судебных решений и пообщались с пострадавшими.

Из анализа более чем 700 опубликованных судебных постановлений следует, что участие обвиняемых в войне против Украины менее чем в 10% случаев не было учтено как смягчающее обстоятельство. Примерно в 90% приговоров судьи, напротив, принимали этот фактор во внимание.

В большинстве уголовных дел речь идёт о бытовых конфликтах, в которых часто фигурируют алкоголь или наркотики, а жертвами в основном становятся родственники или знакомые участников "СВО".

В рамках расследования удалось установить, что по меньшей мере 551 человек погиб от рук оккупантов, вернувшихся с фронта. Из них 274 человека были убиты, ещё 163 умерли от тяжких телесных повреждений, остальные стали жертвами ДТП или других преступлений.

В России "ветераны СВО" после возвращения с войны убили и покалечили больше тысячи человек: показательная статистика

Среди 281 ранее судимого военнослужащего, который вновь совершил убийство или причинил смертельный вред, по меньшей мере 142 ранее отбывали наказание за аналогичные преступления. Отдельно зафиксировано 465 пострадавших с тяжкими травмами, и более половины этих случаев, 252 эпизода, связаны с бывшими заключёнными, участвовавшими в так называемой СВО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России, в Свердловской области, мужчина, которого российские СМИ называют "героем СВО", забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Он удерживал в заложниках женщину и ребёнка, из-за чего часть многоэтажного дома пришлось срочно эвакуировать.

Также напомним, двое бывших заключённых, помилованных за участие в так называемой специальной военной операции, замучили до смерти 22-летнего россиянина из города Лермонтов в Ставропольском крае России. Убийцам инкриминируют "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности".

