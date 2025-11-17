В России эвакуировали многоэтажку из-за 'героя СВО' с гранатой: взял в заложники женщину с ребенком. Видео

В России в Свердловской области мужчина, которого российские СМИ называют "героем СВО", забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Он удерживал в заложниках женщину и ребенка, из-за чего часть многоэтажки пришлось срочно эвакуировать.

Первые данные об инциденте появились в местных российских пабликах города Первоуральск, где очевидцы рассказывали, что все происходит на улице Малышева. Люди писали, что мужчина угрожает взрывом и ведет себя неадекватно, а предварительно – находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Дом отключили от газоснабжения, а подъезды окружили силовики. Местные жители сообщили, что в квартиру прибыли сотрудники полиции, спасатели и переговорщики. Один из пользователей написал: "Соседей более полусотни вывели на улицу, дом трясется от криков, неадекват не выдвигает никаких требований". По их словам, правоохранители готовились к штурму.

По словам жителей, мужчина является оккупантом, который недавно вернулся с войны в Украине. До этого он уже был осужден в РФ за грабежи, разбой и избиение. На место происшествия приехала также его мать, которая пыталась успокоить сына и уговорить его сдаться. Люди, живущие в подъезде, говорят, что перед тем из квартиры слышались крики и угрозы. Предварительно, все началось с его подозрений в измене жены.

Примерно через час после начала операции силовики штурмовали квартиру и задержали вооруженного мужчину. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, хотя до сих пор выясняются детали того, что произошло внутри. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что мотивы поведения задержанного сейчас устанавливаются.

