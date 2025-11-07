'Били, душили и бросили тело возле мусорных баков': в России двое зэков, помилованных за участие в 'СВО', до смерти замучили 22-летнего парня

Двое бывших заключенных, которых помиловали за участие в так называемой "специальной военной операции" замучили до смерти 22-летнего россиянина из города Лермонтов, в Ставропольском крае России. Убийцам инкриминируют "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности".

Видео дня

Мать погибшего рассказала, что трагедия произошла 15 февраля 2025 года, когда ее сын после работы зашел к знакомым "ветеранам СВО". Известно, что обоих оккупантов ранее судили за убийство.

По данным следствия, мужчины вместе выпивали, потом между ними произошел спор, который перерос в жестокую драку. Погибшего пытали, душили веревкой, обливали кипятком и наносили ножевые ранения. После этого мужчину без сознания оставили возле мусорников, где тот умер от отека мозга и травматического шока.

Один из обвиняемых, когда находился в следственном изоляторе, замучил и убил сокамерника.

Такие случаи с участием российских оккупантов случаются не впервые. Например, во Владикавказе оккупант, вернувшийся с войны в Украине, убил свою жену и дочь. Так называемый "герой" путинской "спецоперации", по предварительным данным, набросился на женщину и двух дочерей с ножом. Женщина и девушка погибли, другой ребенок получил тяжелые ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на территории страны-агрессора зафиксирован новый всплеск преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск. Речь идет именно о тяжких и особо тяжких, причем когда жертвами преимущественно становятся женщины и дети.

Также стало известно, что в этом году осудили более шести тысяч военнослужащих, совершивших преступления на территории России. Большинство – "освободители", которые вернулись с войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!