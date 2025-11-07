"Били, душили и бросили тело возле мусорных баков": в России двое зэков, помилованных за участие в "СВО", до смерти замучили 22-летнего парня
Двое бывших заключенных, которых помиловали за участие в так называемой "специальной военной операции" замучили до смерти 22-летнего россиянина из города Лермонтов, в Ставропольском крае России. Убийцам инкриминируют "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности".
Мать погибшего рассказала, что трагедия произошла 15 февраля 2025 года, когда ее сын после работы зашел к знакомым "ветеранам СВО". Известно, что обоих оккупантов ранее судили за убийство.
По данным следствия, мужчины вместе выпивали, потом между ними произошел спор, который перерос в жестокую драку. Погибшего пытали, душили веревкой, обливали кипятком и наносили ножевые ранения. После этого мужчину без сознания оставили возле мусорников, где тот умер от отека мозга и травматического шока.
Один из обвиняемых, когда находился в следственном изоляторе, замучил и убил сокамерника.
Такие случаи с участием российских оккупантов случаются не впервые. Например, во Владикавказе оккупант, вернувшийся с войны в Украине, убил свою жену и дочь. Так называемый "герой" путинской "спецоперации", по предварительным данным, набросился на женщину и двух дочерей с ножом. Женщина и девушка погибли, другой ребенок получил тяжелые ранения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на территории страны-агрессора зафиксирован новый всплеск преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск. Речь идет именно о тяжких и особо тяжких, причем когда жертвами преимущественно становятся женщины и дети.
Также стало известно, что в этом году осудили более шести тысяч военнослужащих, совершивших преступления на территории России. Большинство – "освободители", которые вернулись с войны в Украине.
