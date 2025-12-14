В России тяжелый транспортный самолет Ан-22 'Антей' развалился в воздухе: все погибли

В России потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей", который возвращался с ремонтного обслуживания. Воздушное судно разлетелось на две части еще до столкновения с землей.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Также в сети появились кадры падения самолета.

На опубликованном видео видно, что судно разделилось на две части еще в воздухе. Экипаж отвел борт от жилой застройки, поэтому он упал вблизи водохранилища. По предварительной информации, 7 человек, которые находились в самолете погибли.

Вблизи места падения в воде и на земле обнаружили части самолета. По информации СМИ, на месте работают экстренные службы. по состоянию на 14 декабря, причины падения самолета устанавливаются.

Что известно об Ан-22 "Антей"

Ан-22 "Антей" – советский тяжелый турбовинтовой транспортный самолет, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире турбовинтовой самолет. Разработан авиапредприятием "Антонов".

Борт предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и подразделений, а также для десантирования воздушным путем парашютным или посадочным способами. Первый полет состоялся в 1965 году.

