В США разбился грузовой самолет: семь человек погибли, 11 пострадали. Фото и видео

В штате Кентукки (США) разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 логистической компании UPS. В момент аварии на борту воздушного судна было около 144 тыс. литров топлива.

В результате катастрофы семь человек погибли, еще 11 пострадали. Об этом сообщает BBC.

Обстоятельства авиакатастрофы

Катастрофа произошла вечером 4 ноября (около 17:15 по местному времени) вблизи Международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. Именно там находится крупнейший глобальный логистический хаб UPS.

На борту находились три члена экипажа, однако из-за масштабного пожара жертвами также стали люди, которые находились вблизи места падения самолета.

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил информацию о по меньшей мере семи погибших и 11 пострадавших, некоторые из которых получили очень серьезные травмы. По его словам, число жертв, вероятно, возрастет.

Возможная причина аварии

По предварительным данным, во время взлета загорелось левое крыло самолета. Очаг возгорания, вероятно, находился внутри одного из двигателей. Спустя некоторое время после возникновения пламени, самолет упал и взорвался. На месте падения возник сильный пожар, обломки разбросаны на большой площади.

Также известно, что самолет задел здание компании Kentucky Petroleum Recycling. Причины катастрофы устанавливает Национальный совет по безопасности на транспорте.

Пожарные работают над локализацией пожара, а население предупреждено не приближаться к месту крушения. Начальник полиции Луисвилла Пол Хамфри заявил, что пока неясно, сколько времени потребуется, чтобы сделать место крушения безопасным для проведения расследования.

Полицейский отметил, что они не смогут ответить на вопросы о причинах крушения, поскольку расследование будет проводиться Национальным советом по безопасности на транспорте.

Комментарий компании Boeing

Производитель самолётов Boeing заявил, что следит за новостями из Луисвилла и готов оказать поддержку своим клиентам. Также сообщается, что компания предложила техническую помощь Национальному совету по безопасности на транспорте, который возглавит расследование крушения.

Потерпевший крушение самолет MD-11, изначально произведенный компанией McDonnell Douglas, которая позднее объединилась с Boeing в 1997 году.

